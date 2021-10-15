Son dakika: Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.
Vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.
Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.
Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.