Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.10.2021 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2021 12:20
    ABONE OL

    Son dakika: Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Son dakika haberleri... Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

    AA
    Afganistan’da bir camiye bombalı saldırı

    Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

    Vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

    Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

        ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

        Söz konusu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

        Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li maganda polisi 30 metre ölüme sürükledi!
        Haberler Dünya Son dakika: Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı
            SON DAKİKA