İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı

ITA'nın, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından 2 bin 800 kadarını alacağı buna ek olarak bazı slot haklarını da devralacağı bildirildi.

Yeni firma ITA'nın 52 uçaklık filoyla faaliyete gireceği, bu uçakların bir kısmının Alitalia'dan alınacağı bir kısmının ise yeni uçaklar olacağı kaydedildi. Filodaki uçak sayısının 2025 sonuna kadar 105'e çıkmasının planlandığı belirtildi.

Yeni havayolu firmasının ilk uçuşunu, üzerinde İngilizce ve İtalyan Bayrağı renklerinde "2021'de doğdu" yazılı uçakla yapacağı bildirildi.