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    • Dünya
    • 15.10.2021 15:40
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    • 15.10.2021 15:40
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    Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Almanya Başbakanı Angela Merkel yarın Türkiye'de

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın yapacağı ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    AA
    Davete icabet eden Merkel yarın Türkiye’de

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    MASADAKİ KONULAR

    Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

    Cumartesi günü Başkan Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinin ardından iki liderin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeleri tahmin ediliyor.

    Öte yandan Türkiye, Merkel'ın başbakanlığı boyunca en çok ziyaret ettiği 10 ülke arasında yer alıyor.

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