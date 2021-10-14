Yunanistan ve ABD "Ortak Savunma Anlaşması" imzaladı! Dendias'tan 'Savaş' sözleri...

"DURUM SAVAŞA GİDEBİLİR"

Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanan Dendias Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu iddia ederek, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.