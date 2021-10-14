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    • Dünya
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    • 14.10.2021 18:23
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    Yunanistan ve ABD "Ortak Savunma Anlaşması" imzaladı! Dendias'tan 'Savaş' sözleri...

    Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uyarılarına rağmen gerilimi tırmandıran Yunanistan, Fransa'dan sonra ABD ile poz verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile "Savunma Anlaşması" imzalayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanarak 'savaş' imasında bulundu. Dendias, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir" dedi.

    AJANSLAR
    Yunanistan ABD ile masaya oturdu!

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uyarılarına rağmen gerilimi tırmandıran Yunanistan, Fransa'dan sonra ABD ile masaya oturdu.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğunun üçüncü turuna katılmak için yaptığı iki günlük ABD ziyaretinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALADILAR
    Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısının ardından Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 'İkinci Değişiklik Protokolünü' imzaladı.

    Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile düzenlediği basın toplantısı sonrası Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 'İkinci Değişiklik Protokolünü' imzaladı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde imzalayacağımız Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın revizyonu, uzun vadeli ortaklığımızın sembolik ve büyük ölçüde temelidir" dedi.

        "EGEMENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA"
        Dendias, aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinerek, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir." iddiasında bulundu.

        "DURUM SAVAŞA GİDEBİLİR"
        Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanan Dendias Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu iddia ederek, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.

        AVUSTURYA VE İSRAİL İLE GÖRÜŞTÜ
        ABD'deki gündeminin Doğu Akdeniz, Batı Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olduğunu belirten Dendias, Avustralya Büyükelçisi Arthur Sinodinos ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili görüşmeler de yaptı.

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