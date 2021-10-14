Fransa İngiltere'ye tehdit etti: "8 gün içinde misilleme yapacağız"





İKİ DONANMA GEMİSİ

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

MANŞ ADALARI İNGİLTERE TARAFINDAN TEMSİL EDİLİYOR

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin İngiltere'ye karşı daha katı davranmasını talep ediyor.