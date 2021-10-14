Fransa İngiltere'ye tehdit etti: "8 gün içinde misilleme yapacağız"

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği nedeniyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.
Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini söyledi.
"İNGİLTERE'YE 8 GÜN İÇİNDE MİSİLLEME YAPACAĞIZ"
Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarını kaydetti.
AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.
İKİ DONANMA GEMİSİ
Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.
İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.
MANŞ ADALARI İNGİLTERE TARAFINDAN TEMSİL EDİLİYOR
Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin İngiltere'ye karşı daha katı davranmasını talep ediyor.