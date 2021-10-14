'Evde folyaya sarılabilirsiniz' İngiltere'de gaz sıkıntısı yaşanıyor! Tasarrufu için çeşitli yöntemler uygulamaya alındı

Hatta 'Evde folyaya sarılabilirsiniz' esprileri bile yapıldı. Energy Saving Trust adlı kuruluş ise uzmanların önerilerini yayınladı. İşte faturaları düşürmenin formülü...
DOĞALGAZ
CAMLARIN kenarlarını streç filmle kaplayın.
Hatta 'Evde folyaya sarılabilirsiniz' esprileri bile yapıldı. Energy Saving Trust adlı kuruluş ise uzmanların önerilerini yayınladı. İşte faturaları düşürmenin formülü...
DOĞALGAZ
CAMLARIN kenarlarını streç filmle kaplayın.
ISIYI emeceği için radyatörlerin önüne mobilya yerleştirmekten kaçının.
YÜN kazak giyip, ısının derecesini azaltabilirsiniz.
CAMLARI uzun süre açık tutmayın.
KAPI altlarından hava giriş çıkışını engelleyin.
BANYO ve mutfaktaki musluğu sıcak açtığınız her an doğalgaz tüketimini hızlandırırsınız.
ELEKTRİK
BİR odadan çıkarken ışık anahtarlarını ve prizleri kapatarak çok fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
HALOJEN ampullerden çok daha verimli olan LED'lere dönüştürülmesi önemli.
MİKRODALGA kullanımını azaltın.
SU ısıtıcısına soğuk su koymayın.
DİZÜSTÜ bilgisayarlar, televizyonlar ve oyun konsollarını kullanmadığınız zaman bekleme moduna alınız.