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    'Evde folyaya sarılabilirsiniz' İngiltere'de gaz sıkıntısı yaşanıyor! Tasarrufu için çeşitli yöntemler uygulamaya alındı

    Üzerinde güneş batmayan imparatorluk, gaza battı. İngiltere’de enerji tasarrufu için çeşitli yöntemler uygulamaya alındı. Hatta 'Evde folyaya sarılabilirsiniz' esprileri bile yapıldı.

    Gaz sancısı!

    İngiltere'de elektriğe 9 ayda yüzde 300'e yakın oranında zam yapıldı. Doğalgaz için de benzer durum yaşandı. Durum böyle olunca vatandaş evde faturaları azaltmak için çareler aradı.

    Hatta 'Evde folyaya sarılabilirsiniz' esprileri bile yapıldı. Energy Saving Trust adlı kuruluş ise uzmanların önerilerini yayınladı. İşte faturaları düşürmenin formülü...

    DOĞALGAZ
    CAMLARIN kenarlarını streç filmle kaplayın.


        ISIYI emeceği için radyatörlerin önüne mobilya yerleştirmekten kaçının.
        YÜN kazak giyip, ısının derecesini azaltabilirsiniz.


        CAMLARI uzun süre açık tutmayın.
        KAPI altlarından hava giriş çıkışını engelleyin.


        BANYO ve mutfaktaki musluğu sıcak açtığınız her an doğalgaz tüketimini hızlandırırsınız.

            ELEKTRİK
            BİR odadan çıkarken ışık anahtarlarını ve prizleri kapatarak çok fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz.


            ÇAMAŞIR ve bulaşık makineleri, ortalama bir evin elektrik kullanımının yüzde 25'ini ve toplam enerji faturalarının yüzde 15'ini oluşturuyor.
            ÇAMAŞIR makinesinde yıkama sıcaklığı 30 dereceye düşürmek, elektrik kullanımını yüzde 57 oranında azaltabilir.


            HALOJEN ampullerden çok daha verimli olan LED'lere dönüştürülmesi önemli.
            MİKRODALGA kullanımını azaltın.
                Kısa vadede rekor döviz fazlası!
                Haberler Dünya 'Evde folyaya sarılabilirsiniz' İngiltere'de gaz sıkıntısı yaşanıyor! Tasarrufu için çeşitli yöntemler uygulamaya alındı
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