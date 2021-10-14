ABD haber kuruluşu The Intercept, Facebook'un gizli listesini paylaştı

ABD haber kuruluşu The Intercept, Facebook'un bugüne kadar bir sır olarak sakladığı kara listesini açığa çıkardı. Yaklaşık 4 bin kişiden oluşan kara listede suç ve terör örgütü ile bağlantılı isimler, nefret ve militarize edilmiş toplumsal hareketler sergileyen insanlar yer alıyor.

"Tehlikeli Kişiler ve Örgütler Listesi" (DIO) üç kademeden oluşuyor. En tehlikeli kişiler olarak nitelendirilen ilk kademede ciddi oranda çevrimdışı (internet dışında da) zarar verebilecek insanlar bulunuyor. Listede Türkiye'den de pek çok ismin bulunması dikkatlerden kaçmadı.