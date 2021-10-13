Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması Fas basınında: Fransa'ya büyük darbe!

ABD ve İngiltere'yle nükleer başlıklı denizaltılar konusunda anlaşma imzalayan Avustralya'nın Fransa ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi, Paris yönetimi tarafından şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı.
Fransa, ABD ve Avustralya'ya tepkisini Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çekerek gösterdi.
AVUSTRALYA'NIN ARDINDAN FRANSA'YA İKİNCİ DARBE
Paris yönetimine karşı benzer hamle Pakistan'dan geldi. İslamabad, Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin Türkiye ile anlaşma yaptı.
Fas basını, anlaşma hakkında "Fransa'ya Avustralya'nın ardından ikinci darbeyi Pakistan-Türkiye anlaşması vurdu." yorumunu yaptı.