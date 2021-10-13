Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması Fas basınında: Fransa'ya büyük darbe!

"FRANSIZLAR BÜYÜK BASKI YAPTI AMA..."

Haberde, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Savunmada politik baskılar var. Onları kırıyoruz. Örneğin Pakistan'ın Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyon ihalesi için Fransızlar büyük baskı yaptı ama işi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) aldı." şeklindeki sözlerine işaret edildi.