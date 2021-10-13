Son dakika: Norveç’te oklu katliam! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Norveç'in Kongsberg kasabasında, bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.
Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.
Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik." dedi.
Olayın terör saldırısı olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çeken Aas, "Olayın terör saldırısı olduğunu belirtmek için çok erken, şüphelinin sorgusu devam ediyor." ifadelerini kullandı.
POLİSLERE SİLAHLANMASI TALİMATI VERİLDİ
Saldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç'te polis memurları normalde silahsızdır ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.