Son dakika: Norveç’te oklu katliam! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Norveç'in Kongsberg kasabasında, bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.

Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.



Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik." dedi.