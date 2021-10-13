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    • 14.10.2021 06:24
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    Son dakika: Norveç’te oklu katliam! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Olaya ilişkin A Haber ekranlarına açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, “Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok.” dedi.

    AA
    Norveç’te oklu katliam! Çok sayıda ölü var

    Norveç'in Kongsberg kasabasında, bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.

    Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.


    Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik." dedi.

    Olayın terör saldırısı olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çeken Aas, "Olayın terör saldırısı olduğunu belirtmek için çok erken, şüphelinin sorgusu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    POLİSLERE SİLAHLANMASI TALİMATI VERİLDİ
    Saldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç'te polis memurları normalde silahsızdır ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.

        Norveç Başbakanı Erna Solberg de akşam üzeri Norveç'in korkunç bir olay yaşadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da kasabada birkaç Türk ailesinin yaşadığını ve kendileriyle irtibata geçmeye çalıştıklarını söyledi.

        Şimdiye kadar olumsuz bir haber almadıklarını aktaran Çorman, Norveç halkına başsağlığı diledi.

        A Haber'e konuşan Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, "Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok." dedi.

        Norveç Başbakanı Erna Solberg de akşam üzeri Norveç'in korkunç bir olay yaşadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

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