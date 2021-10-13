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    Mars’ta hayat var

    NASA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, Mars’ta bir zamanlar uzaylı yaşamına ev sahipliği yapmış olabilecek eski bir nehir deltasını ortaya çıkardı.

    Mars’ta hayat var

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtladı. Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları, Journal of Science'da yayınladı.



    NASA'nın Persevance gezgini, "Kodiak Butte" olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunu belgeledi.

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