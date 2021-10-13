Mars’ta hayat var

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtladı. Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları, Journal of Science'da yayınladı.







NASA'nın Persevance gezgini, "Kodiak Butte" olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunu belgeledi.