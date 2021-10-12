Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Kuzey Adası'ndan da hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da GeoNet'e göre, deprem, yerel saat ile 14.55'te Güney Adası'ndaki Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre derinliğinde oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısında bulunmayan GeoNet, 16 binden fazla kişinin hissettiğini açıkladığı depremin, herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.

Güney Adası'nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164'ü ciddi olmak üzere 1500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.10.12 06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.12 06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.12 06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2021.10.12 06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.10.12 05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.12 04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 04:10:55 36.9248 27.6540 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 04:06:11 37.9355 27.0122 17.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.12 03:50:18 36.5388 27.1823 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 03:48:20 36.5113 27.1427 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 03:40:46 36.5167 27.1727 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 03:32:25 36.4750 27.1400 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 03:23:33 36.4393 27.1377 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.12 03:16:49 36.0702 27.2998 14.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.12 03:07:38 36.1140 27.2657 18.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.12 02:59:39 36.5222 27.1477 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON DEPREMLER