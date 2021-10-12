Almanya'dan cesur karar! Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ırkçılara rağmen cuma günleri ezan okunmasına onay verdi



Başkan Reker 3 Ekim'de Köln Merkez Camisi'ni ziyaret etmişti

DİNİ ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Hürriyet'in haberine göre; Projenin mimarı, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker. Bu yıl 3 Ekim'de 25'incisi düzenlenen 'Camilerde Açık Kapı' günü etkinliğine de katılan Reker, projeyi "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" ve "anayasal olarak korunan din özgürlüğüne bağlılık" olarak değerlendirdi. Köln'de yaşayan Müslümanları, "Köln şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası" olarak tanımlayan Reker, "Bundan şüphe duyan herkes Köln'ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor demektir. Şehrimizde, kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir" açıklamasında bulundu.