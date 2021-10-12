Almanya'dan cesur karar! Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ırkçılara rağmen cuma günleri ezan okunmasına onay verdi

Almanya'da Katolik dünyasının merkezlerinden olan ve tarihi Köln Katedrali'nin bulunduğu Köln Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki camilerde cuma günü Ezan okunmasına izin vermesi ülkeyi ikiye böldü. Bazı medya kuruluşları ve muhafazakâr partiler uygulamaya tepki gösterdi. İki yıl sürecek model proje kapsamında cuma günleri 12.00 ile 15.00 arası 5 dakikalığına camilerden ezan okunacak. Almanya'da camilerde açıktan ezan okunması ilk kez uygulanmıyor.
Başkan Reker 3 Ekim'de Köln Merkez Camisi'ni ziyaret etmişti
DİNİ ÖZGÜRLÜK VURGUSU
Hürriyet'in haberine göre; Projenin mimarı, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker. Bu yıl 3 Ekim'de 25'incisi düzenlenen 'Camilerde Açık Kapı' günü etkinliğine de katılan Reker, projeyi "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" ve "anayasal olarak korunan din özgürlüğüne bağlılık" olarak değerlendirdi. Köln'de yaşayan Müslümanları, "Köln şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası" olarak tanımlayan Reker, "Bundan şüphe duyan herkes Köln'ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor demektir. Şehrimizde, kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir" açıklamasında bulundu.
ÇAN SESİ VE EZAN
Ancak ezanın açıktan okunacak olmasına tepkiler de geldi. Tepkilere Twitter hesabından yanıt veren Henriette Reker, "Ezan okunmasına yönelik model proje çok tartışma yarattı. Köln, dini özgürlüğün ve çeşitliliğin kentidir. Tren garında inen bir kişiyi katedral selamlar ve çan sesleri ona eşlik eder. Köln'de birçok Müslüman bulunuyor. Ezan okunmasına izin vermek bana göre saygının bir göstergesidir" dedi.