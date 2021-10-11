Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı 11. rauntta nakavt etti

Dünyanın beklediği Büyük Britanyalı Tyson Fury (33) ve ABD'li Deontay Wilder (35) arasında çekişmeye sahne olan 3. karşılaşma, ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. Mücadeleye iyi başlayan Fury, 3. rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi. Bu kez Wilder, 4. rauntta Fury'yi iki kez düşürmesine rağmen Çingene Kralı, yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı. Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.

SADECE 1 BERABERLİK ALDI

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu. 24 Temmuz'da yapılması planlanan üçüncü maç, Tyson Fury'nin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.