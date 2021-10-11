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    • Dünya
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    • 11.10.2021 21:49
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    Son dakika: Irak’ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Sadr Grubu birinci oldu

    Son dakika haberleri... Irak’ta, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Mecliste 73 sandalye elde eden Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu birinci parti oldu.

    Irak’ta seçim sonuçları belli oldu!

    Irak'ta, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Mecliste 73 sandalye elde eden Sadr Grubu birinci parti oldu.

    Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

    TAKADDUM PARTİSİ İKİNCİ OLDU
    Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.

    Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

    EN DÜŞÜK KATILIM ORANINA SAHİP SEÇİM
    Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.

    Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Irak’ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Sadr Grubu birinci oldu
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