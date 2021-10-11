Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.10.2021 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 10:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Irak DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin yardımcısını yakaladı

    Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, ABD tarafından operasyonla öldürülen DEAŞ'in eski lideri Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını söyledi.

    Irak’tan DEAŞ’a büyük darbe! Yakalandı

    Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, ABD tarafından bir operasyonda öldürülen DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını bildirdi.

    Ortadoğu'yu yakından ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye ve Irak'ta büyük tahribat yaratan, Türkiye'nin operasyonu ile etki alanı kırılan DEAŞ'a bir darbe daha vuruldu.

    Açıklama Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi'den geldi. Kazımi, DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu.

    Bağdadi, uzun süre DEAŞ'ın başında kalırken, kendisini İslam dünyasının halifesi ilan etmişti. ABD, teröristbaşı Bağdadi'yi bir operasyonda öldürdüklerini açıklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yunanistan ile ABD’den kirli plan...
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Irak DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin yardımcısını yakaladı
        SON DAKİKA