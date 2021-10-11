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    • Dünya
    • 11.10.2021 23:27
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    • 11.10.2021 23:48
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    Putin'i öksürük krizi tuttu: "Her şey yolunda"

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen online toplantıda öksürük krizi tuttu. Putin daha sonra Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda "Her şey yolunda" diyerek, öksürüğünün Sibirya gezisinden kaynaklandığını belirtti. İşte detaylar ve o anlar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Putin’i öksürük krizi tuttu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve sanayi sektörleri konulu online toplantıya katıldı. 1 saati aşan toplantının sonlarına doğru Krasnodar bölgesindeki tarımsal durum değerlendirildiği sırada Putin birkaç kez öksürdü.

    Toplantının başında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in önceki toplantıda öksürdüğünü fark ettiklerini söyleyerek, "Toplantıda öksürdünüz. Hepimiz endişelendik. Bu hafta uluslararası kadın forumumuz var. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Sağlığınız için endişeleniyoruz" dedi.

    Putin ise verdiği cevapta geçtiğimiz hafta Sibirya'daki gezisini işaret ederek, "Valentina İvanovna merak etme, her şey yolunda. Sadece Covid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Hava serindi ve çok hareket ettim. Kötü bir durum yok" dedi. Putin ayrıca Rus halkına aşı çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda görev yapan yakın çalışma arkadaşlarının bazılarında korona virüs tespit edilmesi üzerine kendisini yaklaşık 2 hafta izole etmişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDA ANTİKOR DİYALOĞU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Soçi'de Putin ile baş başa görüştü. Erdoğan ile Putin arasında 'antikor' diyaloğu yaşandı

        Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

        "BENİM ANTİKORUM YÜKSEK"
        Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

        PUTİN'DEN SPUTNİK AŞISI TAVSİYESİ
        Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım." dedi.

        Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

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