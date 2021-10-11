Putin'i öksürük krizi tuttu: "Her şey yolunda"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda görev yapan yakın çalışma arkadaşlarının bazılarında korona virüs tespit edilmesi üzerine kendisini yaklaşık 2 hafta izole etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDA ANTİKOR DİYALOĞU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Soçi'de Putin ile baş başa görüştü. Erdoğan ile Putin arasında 'antikor' diyaloğu yaşandı

Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.