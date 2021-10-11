Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.10.2021 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 23:29
    ABONE OL

    Putin, Merkel ve Macron telefonda görüştü: Masada Ukrayna var

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna konusu masaya yatırıldı.

    Putin Merkel ve Macron Ukrayna’yı görüştü

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Merkel ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, bu meseleye ilişkin çözüm sürecinin yavaşladığından endişe duyulduğu ifade edildi.

    PUTİN'DEN UKRAYNA MESAJI
    Putin'in, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili anlaşmaları yerine getirmediğini savunduğu görüşmede, üç lider, bu meseleye ilişkin 2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmasının önemini ve ileride Normandiya Formatı kapsamında koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili olduklarını vurguladı.

    Merkel, Macron ve Putin, görüşmede, ilgili kurumlara Normandiya Formatı kapsamında temas ve çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yakın arkadaşı Öcalan destekçisi çıktı!
    Haberler Dünya Putin, Merkel ve Macron telefonda görüştü: Masada Ukrayna var
        SON DAKİKA