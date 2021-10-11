Birleşik Krallık, kıtlıkla sarsıldı! Ülkede hem yakıt hem de yiyecek krizi yaşandı

İngiltere, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı! Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden ayrılan ülkede, kamyon şoförü sıkıntısı başladı. AB vatandaşı TIR şoförleri ülkeye giriş yapamayınca, hem enerji hem de gıda fiyatları fırladı. Benzin istasyonları kepenk kapattı. Marketlerdeyse raflar boş kaldı!

Başbakan Boris Johnson, ülkede ekonomik kriz olduğu yönündeki söylemlere karşı çıktı. Ancak tepkiler üzerine geri adım attı! Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco'nun eski yöneticisi Sör Dave Lewis'i tedarik krizini aşması için göreve çağırdı! Buna rağmen ülkede 'kıtlık krizi' en üst seviyeye çıktı.

Noel için yiyecek bulmaktan endişe eden vatandaşlar, soluğu marketlerde aldı. Ancak boş kalan raflar nedeniyle kimse istediği yiyeceği bile bulamadı!

YAKIT VE YİYECEK BULAMIYORLAR

Başkan Erdoğan, hafta sonu Adana'ya yaptığı ziyarette ABD ve Avrupa'da yaşanan gıda kıtlığına dikkat çekti. "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyecek bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok" dedi.