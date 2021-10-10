ABD ağzındaki baklayı çıkardı! Suriye’de Kürt oyunu!

ELDEKİ TEK PLAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyetlerinden rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdiği, Biden'ın Ortadoğu danışmanı Brett McGurk'tan da bahseden Ford, 2019 yılında Trump'ın Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararı sebebiyle istifa eden McGurk'un itibarının, özerk Kürt yönetiminin kaderiyle birbirine bağlı olduğunu da belirtti. Eski Büyükelçi Ford'a göre, Afganistan'dan geri çekilmenin ardından, Biden yönetiminin DAEŞ'i Doğu Suriye'de sınırlamak amacıyla ikna edici bir plana ihtiyacı var ve eldeki mevcut tek plan, Suriyeli Kürt milisler ve özerk yönetim.