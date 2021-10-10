ABD ağzındaki baklayı çıkardı! Suriye’de Kürt oyunu!

ABD'nin Suriye'deki ABD'nin Suriye'de Esad rejimine karşı savaşan Kürt gruplara yönelik desteğinin sürmesi, Türkiye'nin tepkilerine neden olurken, Ankara'nın tepkilerini haklı çıkarabilecek bir iddia geldi. Nitekim ABD'nin, Suriye'deki Kürt gruplara verdiği destekle, Suriye'nin doğusunda de facto bir özerk Kürt devleti kurulması yolunda ilerlendiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta iki Suriyeli heyetin Washington'u ziyareti ettiğini, ancak heyetlerin ortak bir vizyona sahip olmadıkları için birbirleriyle görüşmediklerini aktaran ABD'nin eski Suriye ve Cezayir Büyükelçisi Robert Ford, "Şarku'l Avsat"taki yazısında, Washington'un özerk Kürt yönetimine ve kuvvetlerine verdiği destekler arttıkça, Suriyeli Kürtlerin Esad rejimiyle bir anlaşmaya varmasının da zorlaşacağına dikkat çekti.
Ford, "Özerk yönetim özerklikten ödün vermeyecek ve Amerikalılar da Esad'ı ödün vermeye zorlayamayacak. Böylesi bir çıkmazda, özerk yönetim, Amerikan askeri şemsiyesi altında de facto küçük bir devlete evriliyor" ifadelerini kullandı.