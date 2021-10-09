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    Süper Amanda! Newcastle United, Prens Salman ve Katar...

    İngiliz iş kadını Amanda Staveley, 3 yıl önce Prens Salman’ı ziyaret etti, ‘Newcastle’ı alalım’ dedi. Prens ‘tamam’ dese de, Katar satışı engelledi. Staveley pes etmedi, 6 kez Katar’a gitti. Pürüzler çözüldü ve dün 300 milyon sterlinlik satış gerçekleşti.

    Süper Amanda

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın tüm hisselerini satın aldı. 300 milyon sterlin nakit olarak ödendi.

    Salman, PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketleri üzerinden satış gerçekleşirken kulübün taraftarları sabaha kadar kutlama yaptı. Ancak bu satış kolay olmadı.

    İngiliz iş kadını Amanda Staveley, 3 yıl önce Salman'ı Riyad'da ziyaret etti ve Newcastle'ı almasını istedi. Prens de bu teklifi kabul etti. Ancak o gün Katar'la ilişkileri kötü olan Salman, Katar'ın İngiltere Futbol Federasyonu'na baskısı sonrasında satış gerçekleşmedi. Amanda'nın pes etmeye niyeti yoktu.



    Tam 6 kez Katar'a giden ve çok önemli kişilerle görüşme yapan Amanda, iki ülke ilişkilerin düzeleceğinin sinyalini aldı. 2 hafta önce Katar Emiri Tamim, Suudi Arabistan veliaht prensi Salman ve BAE Ulusal Güvenlik Şefi Tahnun Kızıldeniz'de bir araya geldi.



    Ertesi gün Amanda tekrar devreye girdi. Avrupa medyası, büyük operasyonu gerçekleştiren kişinin Amanda Staveley olduğuna dikkat çekti.

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