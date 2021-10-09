Süper Amanda! Newcastle United, Prens Salman ve Katar...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın tüm hisselerini satın aldı. 300 milyon sterlin nakit olarak ödendi.



Salman, PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketleri üzerinden satış gerçekleşirken kulübün taraftarları sabaha kadar kutlama yaptı. Ancak bu satış kolay olmadı.



İngiliz iş kadını Amanda Staveley, 3 yıl önce Salman'ı Riyad'da ziyaret etti ve Newcastle'ı almasını istedi. Prens de bu teklifi kabul etti. Ancak o gün Katar'la ilişkileri kötü olan Salman, Katar'ın İngiltere Futbol Federasyonu'na baskısı sonrasında satış gerçekleşmedi. Amanda'nın pes etmeye niyeti yoktu.