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    • Dünya
    • 09.10.2021 15:36
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    • 09.10.2021 15:45
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    Belçika'dan Türkiye ve İslam karşıtı skandal maaş kararı!

    Avrupa'da Türk ve Müslüman düşmanlığı yeni bir boyuta taşındı. Belçika İslam karşıtı uygulamalar için skandal bir adım atıldı. İslam'ın 1974 yılından bu yana resmi din statüsünde olduğu ülkede Türkiye'den imam maaşlarının ödenmesi yasaklanıyor. Öte yandan Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele de sürüyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Belçika’dan Türkiye ve İslam karşıtı skandal karar!

    Belçika camilere resmi ruhsat verilmesini zorlaştıran yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Flaman Bölgesi Hükümeti, ister Türkiye'den atanmış olsun, isterse Belçikalı olsun imamlara Türkiye'nin maaş ödemesi yasaklayacak.

    CAMİLERE YARDIMLARI SINIRLANDIRACAK
    Flaman hükümeti camilere yurtdışından mali kaynak sağlanması ile yardımları da sınırlandıracağını açıkladı. Yeni düzenleme ile ibadethane ruhsatı için 4 yıl bekleme koşulu getirilecek. Toplumda ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti teşvik etmekle suçlanan camilerin de ruhsatı iptal edilecek.

    MÜSLÜMAN DİN İŞLERİ KONSEYİ'NE İNCELEME BAŞLATILDI
    Düzenlemede, Belçikalı Müslümanların bin euronun üstündeki bağışlarının kayıt altına alınması da planlanıyor. Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne ise Müslüman Din İşleri Konseyi hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

    CAMİLERDE GENELLİKLE TÜRKİYE'DEN ATANAN İMAMLAR GÖREVLİ
    Belçika'da nüfusun yüzde 10'nuna yakınını Müslümanlar oluşturuyor. Camilerin 62'sinde Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı ve çoğunlukla Türkiye'den atanan imamlar görev yapıyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği "ayrımcılık" kaygısına dikkati çekti.
    Açıklamada, Türk toplumunun ibadetlerine hizmet veren cami derneklerinin ülkede dinin radikalleşmesini önlemeye yönelik katkı sağladığının altı çizildi.

    2013'TEN BERİ 1 CAMİYE RUHSAT
    Flaman hükümeti, 2013'ten bu yana sadece bir camiye ruhsat verdi. Bölgedeki toplam 160 camiden sadece 26'sı resmi makamlarca tanınırken 50 caminin başvurusu da beklemede.

        BELÇİKA'DA HELAL KESİM YASAĞI
        Öte yandan Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele de sürüyor. Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Anayasa Mahkemesinin dini usullere göre hayvan kesimine yasak getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna karar vermesi üzerine süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımayı değerlendiriyor.

        Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, sürecin bu kez AİHM'e taşınmasının değerlendirildiği bildirildi.

        Mahkemenin kararının "çok büyük bir hayal kırıklığı" meydana getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla ne yazık ki tartışmanın merkezinden kaçan bir kısır döngü mantığı yürütmektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, Flaman ve Valonya yasalarının Müslüman ve Musevilerin inançlarında bulunan gündelik bir dini uygulamasının 'özünü' doğrudan etkilediği gerçeğini görmezden gelmektedir. Sonuçta, Müslüman ve Musevilere göre, hayvan uyuşturulduğu andan itibaren herhangi bir dini kesimden söz edilemez." ifadesi kullanıldı.

        Mevcut dini kesim tekniklerinin halk sağlığının korunmasına katkı sağlayan, gıda güvenliği ve hayvan refahı gereklilikleriyle de uyum içinde olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Öte yandan, kesim öncesi uyuşturma zorunluluğu, dini azınlıkların haklarını ihlal etme pahasına tek amacı sıradan tüketicinin vicdanını yatıştırmak ve hayvanların endüstriyel mega çiftliklerde birer tüketim nesnesi olarak yetiştirildiği gerçeğini gizlemek olan duygusal ve sembolik bir anlamdan başka bir şey ifade etmemektedir. Uyumlu ve çok kültürlü bir toplumda, yine de bazı önemli sosyal meseleleri, tüm insanları anlamsız bir uygulamaya zorlamadan çeşitli yollarla çözmek mümkün olmalıdır."

        Hukukun üstünlüğünün Avrupa'daki "savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi" gerektiğinin altı çizilen açıklamada, hoşgörülü toplumda empati ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiğinin altı çizildi.

        Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.

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