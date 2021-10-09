Belçika'dan Türkiye ve İslam karşıtı skandal maaş kararı!

Hukukun üstünlüğünün Avrupa'daki "savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi" gerektiğinin altı çizilen açıklamada, hoşgörülü toplumda empati ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiğinin altı çizildi.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.