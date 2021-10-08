SON DAKİKA! Nobel Barış Ödülü Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un oldu

Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.
Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filinpinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri açıklandı.
MARIA RESSA KİMDİR?
Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumludur.Filipinli-Amerikalı bir gazeteci ve yazar, Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'su. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirdi. 2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. İnsan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı.
Maria Ressa kitapları
Güneydoğu Asya'da terörizmin yükselişiyle ilgili iki kitabın yazarıdır : Terörün Tohumları: El Kaide'nin En Yeni Merkezinin Görgü Tanıklığı (2003) ve Bin Laden'den Facebook'a: 10 Günlük Kaçırma, 10 Yıl Terörizm (2013).