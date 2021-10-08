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    • 08.10.2021 12:34
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    SON DAKİKA! Nobel Barış Ödülü Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un oldu

    Son dakika haberine göre Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

    Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filinpinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri açıklandı.

    MARIA RESSA KİMDİR?
    Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumludur.Filipinli-Amerikalı bir gazeteci ve yazar, Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'su. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirdi. 2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. İnsan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı.

    Maria Ressa kitapları
    Güneydoğu Asya'da terörizmin yükselişiyle ilgili iki kitabın yazarıdır : Terörün Tohumları: El Kaide'nin En Yeni Merkezinin Görgü Tanıklığı (2003) ve Bin Laden'den Facebook'a: 10 Günlük Kaçırma, 10 Yıl Terörizm (2013).



        DMITRY MURATOV KİMDİR?
        30 Ekim 1961'de şimdi Samara olarak tanımlanan Kuibyshev'de doğdu. 1995 ve 2017 yılları arasında gazetenin editörlüğünü yaptı. Beş yıl boyunca Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde Filoloji Fakültesi okudu ve gazetecilik sevgisini hızla fark etti. Üniversitedeyken yerel gazetelerle iletişim kurdu ve yarı zamanlı bir gazetecilik işi yaptı.

        Devlet Üniversitesi'ne katıldıktan sonra, 1983'ten 1985'e kadar Kızıl Ordu'da görev yaptı. Muratov, ordudaki faaliyetlerinin özünden sık sık bahsetti ve kendisini ekipman ayırmadan sorumlu uzman olarak nitelendirdi.

        1987 yılında Muratov, Volzhsky Komsomolets gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Muratov'a bu yayında kendini gerçekten ifade etme ve kanıtlama fırsatı verildi. Üstleri o kadar etkilenmişti ki, ilk yılının sonunda Komsomolskaya Pravda Gençlik Dairesi Başkanlığına atandı ve daha sonra haber makalelerinin editörlüğüne terfi etti.

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