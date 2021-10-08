Myanmar'daki Müslüman katliamının altından Facebook çıktı!

FACEBOOK SUÇUNU KABUL ETTİ

Araştırmada; Facebook'un Arakan'daki katliamda rol sahibi olduğunun tespit edildiği de hatırlatıldı. Elde edilen bulgulara göre Facebook, 2018'de "Müslümanların camilere silah stokladığı"na dair bir dizi yalan bilgiyi kaldırmak yerine ön plana çıkararak kullanıcılarına servis etti. Bu içerikler kısa sürede yayıldı ve halihazırda oldukça gergin olan bölgede toplumsal şiddeti körükledi. İddialar üzerine Facebook olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürüttü ve sitenin çevrimdışı şiddeti körüklediğini kabul etti. Arakan'daki soykırımda sadece 2018 yılında 24 bin Müslüman katledildi. Yüz binlercesi ise yaşadığı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.