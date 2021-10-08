Myanmar'daki Müslüman katliamının altından Facebook çıktı!

Eski çalışanı Frances Haugen'ın ifadeleri sonrası Facebook'un kirli çamaşırları bir bir dökülmeye başladı. İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre Global Witness isimli insan hakları grubu, 53 milyonluk nüfustan yarısının ana haber kaynağı olarak Facebook kullandığı Myanmar'da, platformun etnik nefreti ve bölücülüğü nasıl beslediğini gün yüzüne çıkardı.
Haugen'ın ifşaladığı yazışmalarda, Facebook'un nefret söylemlerinin geçtiği gönderilerin yüzde 5'inden azına, şiddete teşvik olarak kabul edilen içeriklerin ise yüzde 1'inden azına yaptırım uyguladığı ortaya çıkmıştı.
"MYANMAR'DA NEFRETİ BESLEDİ"
Global Witness'dan araştırmacılar; önce Facebook'un şartlarını ihlal etmediği görülen bir Myanmar askeri hayran sayfasını beğendi. Bir süre sonra platformun algoritması, askeri şiddet içerikli sayfaları önermeye başladı.