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    • Dünya
    • 08.10.2021 14:43
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    • 08.10.2021 14:43
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    İsrail'in tüm engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişilik cuma namazı

    İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı. Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Filistinlinin girmesini engellerken, 6 otobüsü de durdurdu

    Mescid-i Aksa’da 50 bin kişilik cuma namazı

    İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılındı. Sabah erken saatlerden itibaren Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden 50 bin Filistinli, 1948'de işgal edilen topraklardan ve Batı Şeria'dan cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

    Mescid-i Aksa'nın içinde ve dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını eda etti.

    Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularında bir araya gelen Filistinliler, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmelerine onay vermesini protesto etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

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    Haberler Dünya İsrail'in tüm engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişilik cuma namazı
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