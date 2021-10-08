İsrail'in tüm engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişilik cuma namazı

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılındı. Sabah erken saatlerden itibaren Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden 50 bin Filistinli, 1948'de işgal edilen topraklardan ve Batı Şeria'dan cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Mescid-i Aksa'nın içinde ve dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını eda etti.

Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularında bir araya gelen Filistinliler, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmelerine onay vermesini protesto etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.