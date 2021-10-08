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    • Dünya
    • 08.10.2021 16:44
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    • 08.10.2021 16:53
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    30 metreden yere çakıldı! Mucizevi kurtuluş

    ABD'nin New Jersey bölgesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yüksek bir binanın 9. katından yere çakılan bir adam, yaralı halde kurtuldu. Park halindeki bir aracın üzerine düştüğü görülen talihsiz adamın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

    30 metreden yere çakıldı! Mucizevi kurtuluş

    ABD New Jersey'de sabah saatlerinde yüksek bir binanın dokuzuncu katından yere çakılan bir erkek, yaralı halde kurtuldu.

    Jersey City'de sabah yerel saatle 10.20 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. Gürültüyü duyup sokağa fırlayanlar arasında, Christina Smith de vardı.

    Christina, bina önüne park etmiş bir otomobilin üstüne düşen erkeğin kanlar içinde kurtarılmayı beklediğini gördü.

    Hemen polisi arayan genç kadın, ardından şoke edici olayı cep telefonuyla kaydetti. New York Post'a konuşan Christina, "Bir gümbürtü duydum ve ilk başta bunun bir insan olabileceğini düşünmedim" diyor:

        "Arabanın arka penceresi patlamıştı. Yerde yatan düşen adam birden döndü ve çığlık atmaya başladı. Kolu kıvrılmıştı."

        Amerikan medyası, yaklaşık 30 metreden aracın üstüne çakılan erkeğin acil şekilde hastaneye kaldırıldığını ve ağır yaralı olduğunu yazdı. Soruşturma başlatan polis, adamın binadan nasıl düştüğünü araştırıyor.
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