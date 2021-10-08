30 metreden yere çakıldı! Mucizevi kurtuluş

ABD New Jersey'de sabah saatlerinde yüksek bir binanın dokuzuncu katından yere çakılan bir erkek, yaralı halde kurtuldu.
Jersey City'de sabah yerel saatle 10.20 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. Gürültüyü duyup sokağa fırlayanlar arasında, Christina Smith de vardı.
Christina, bina önüne park etmiş bir otomobilin üstüne düşen erkeğin kanlar içinde kurtarılmayı beklediğini gördü.
Hemen polisi arayan genç kadın, ardından şoke edici olayı cep telefonuyla kaydetti. New York Post'a konuşan Christina, "Bir gümbürtü duydum ve ilk başta bunun bir insan olabileceğini düşünmedim" diyor: