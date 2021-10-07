NATO tedirgin! Fransa-ABD anlaşmazlığı ittifakta çatlak oluşturdu mu?

NATO ülkelerinin her zaman her konuya aynı bakmadığını ancak "büyük resmin" gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Küresel rekabetin arttığı bir dönemde Kuzey Amerika ile Avrupa NATO içinde birlikte durmalıdır. Karşı karşıya kaldığımız güvenlik sınamaları tek bir ülkenin veya tek bir kıtanın tek başına yüzleşemeyeceği kadar büyüktür." ifadesini kullandı.

Fransa, yaklaşık 66 milyar ABD doları tutarındaki anlaşmanın iptali üzerine Avustralya ve ABD'ye büyük tepki göstermişti. Fransız hükümeti, "Sırtımızdan bıçaklandık" açıklaması yapmış ve bu iki ülkedeki büyükelçilerini Paris'e çağırmıştı.

"RUSYA'NIN KÖTÜ NİYETLİ FAALİYETLERİ ARTIYOR"