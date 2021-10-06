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    • Dünya
    • 07.10.2021 01:31
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    • 07.10.2021 01:31
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    Son dakika: Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamı istifa etti

    Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği duyuruldu. Devlet Başkanı Pedro Castillo da istifaları doğrulayarak yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini duyurdu.

    AA
    O ülkede başbakan ve tüm kabine istifa etti!

    Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini belirtti.

    YENİ KABİNE YEMİN EDİYOR
    Başbakanın istifasının kabul edildiğini dile getiren Castillo, "Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.

    "İSTİFAMI YERİNE GETİRİYORUM"
    Bellido, istifa mektubunda, "Kurumla ilgili tüm görevleri yerine getirdikten sonra, talep ettiğiniz üzere Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifamı yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

    Ülkede yeni kabinenin bu gece yerel saatte 20.00'de yemin etmesi bekleniyor.

    Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamı istifa etti
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