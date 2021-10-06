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    • Dünya
    • 06.10.2021 12:59
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    • 06.10.2021 13:49
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    SON DAKİKA: 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. kazandı

    Son dakika haberleri... Nobel Komitesi, 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David MacMillan’a verildiğini açıkladı. İkili ödülü, moleküler (küçük parçacık) yapı oluşturmak için geliştirdikleri ‘asimetrik organokataliz’ aracı için aldı.

    DHA
    İşte 2021 Nobel Kimya Ödülü’nün kazananları

    İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, List ve MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan "organokatalizi" geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı.

    İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha "çevre dostu" hale getirdiğine işaret edildi.

    ÖDÜLÜ 2020'DE KAZANANLAR
    Ödül, 2020'de "DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan 'CRISPR/Cas9' sisteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü" Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile Amerikalı biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verilmişti.

    2020'DE BİR İLK OLMUŞTU
    2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu. Ödüle Charpentier ve Doudna'dan önce 5 kadın layık görülmüştü. Marie Curie 1911'de, kızı Irene Joliot-Curie 1935'te, Dorothy Crowfoot Hodgkin 1964'te, Ada Yonath 2009'da ve Frances H. Arnold 2018'de ödülü kazanmıştı.

    2015'TE AZİZ SANCAR KAZANMIŞTI
    1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, "Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı" olmuştu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. kazandı
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