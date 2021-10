Gazeteci Ben Norton tek tek deşifre etti: Hiçbir ABD'liye dokunmayan Pandora belgelerinden CIA çıktı!

FOTO: ICIJ'Yİ FİNANSE EDEN KURULUŞLAR





TETİKÇİLERİN ARKASINDAKİ DESTEKÇİLERİN TAM LİSTESİ:



Adessium Foundation

Arnold Ventures

Bay and Paul Foundations

Barbara Streisand

Bertha Foundation

Ford Foundation

Franklin Philanthropic Foundation

Fritt Ord Foundation

Fund for Nonprofit News at The Miami Foundation (NewsMatch)

Green Park Foundation

Hollywood Foreign Press Association

Hurd Foundation

John and Florence Newman Foundation

Jonathan Logan Family Foundation

Luminate

KCIJ Newstapa

Meryl Streep

Nationale Postcode Loterij

Norad

Open Society Foundations

Swedish Postcode Foundation

Tinius Trust

Wellspring Philanthropic Fund



Bunu ortaya çıkartan ise gazeteci Ben Norton. Ben Norton Twitter hesabından yaptığı bilgi paylaşımında hiçbir ABD'li siyasetçinin belgelerde olmadığını yazdı: "Offshore banka hesaplarının "Pandora Belgeleri" listesinde ABD'li politikacıların sıfır olması ne büyük bir tesadüf. Sanırım hepsi saf ve yolsuzluktan arınmış!" Pandora belgelerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (IJIC) tarafından yayınlanmıştı. IJIC'nin, CIA tarafından kurulan ve kontrol edilen Ford Vakfı, Norveç, Soros, büyük teknoloji oligarkı Omidyar ve Amazon tarafından finanse edildiğini belirterek açıkça CIA ve Batı bağlantısını gözler önüne serdi.