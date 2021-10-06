Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.10.2021 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 10:39
    ABONE OL

    Gazeteci Ben Norton tek tek deşifre etti: Hiçbir ABD'liye dokunmayan Pandora belgelerinden CIA çıktı!

    Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait "gizli finansal bilgiler ile mali sırları açığa çıkaran" “Pandora Papers” adlı belgeleri açıkladı. Yaklaşık 12 milyon dosya ve evraktan oluşan Pandora Belgeleri, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok devlet adamı ve siyasetçinin isminin geçtiği belgelerde en ilginç nokta hiç bir ABD'li siyasetçinin olmaması. IJIC'nin, CIA tarafından kurulan ve kontrol edilen Ford Vakfı, Norveç, Soros, büyük teknoloji oligarkı Omidyar ve Amazon tarafından finanse edildiği, CIA ve Batı bağlantısı olduğu konuşuluyor. Belgelerin açığa çıkartılmasındaki amacın, ABD'nin yasadışı yaptırımlarının önünün açılması olduğu belirtiliyor. Pandora ve Panama belgelerinin arkasındaki gruplarla; ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle Rockefeller ailesinin üyeleri tarafından oluşturulan ve yürütülen Rockefeller Brothers Fund gibi oluşumların yakın ilişkileri dikkat çekiyor.

    Pandora belgelerinden CIA çıktı!

    Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verileri kaynak göstererek dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait "gizli finansal bilgileri" kamuoyuyla paylaştı. "Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katılımıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile piyasaya sürüldü.



    Yayınlanan belgelerde 35 mevcut ve eski devlet başkanın ve 300'den fazla kamu görevlisinin şirketlerine dair iddialar var. Bunlar arasında Ürdün Kralı Abdullah'ın İngiltere ve ABD'de 70 milyon sterlinlik mülk aldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkili olduğu gibi iddialar var.



    Sızdırılan belgelere dayalı haberlerde adı geçen bazı liderlerle ilgili, haklarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalanlayan açıklamalar yapıldı.

        BOMBA İDDİA: CIA VE BATI BAĞLANTILI! HİÇBİR ABD'Lİ SİYASETÇİ YOK
        Dünyanın konuştuğu Pandora belgelerinde ilginç bir durum var. Milyonlarca sayfadan oluşan belgelerde nedense hiç ABD'li siyasetçiler yok!



        FOTO: ICIJ'Yİ FİNANSE EDEN KURULUŞLAR

        FOTO: ICIJ'Yİ FİNANSE EDEN KURULUŞLAR

        TETİKÇİLERİN ARKASINDAKİ DESTEKÇİLERİN TAM LİSTESİ:

        Adessium Foundation

        Arnold Ventures

        Bay and Paul Foundations

        Barbara Streisand

        Bertha Foundation

        Ford Foundation

        Franklin Philanthropic Foundation

        Fritt Ord Foundation

        Fund for Nonprofit News at The Miami Foundation (NewsMatch)

        Green Park Foundation

        Hollywood Foreign Press Association

        Hurd Foundation

        John and Florence Newman Foundation

        Jonathan Logan Family Foundation

        Luminate

        KCIJ Newstapa

        Meryl Streep

        Nationale Postcode Loterij

        Norad

        Open Society Foundations

        Swedish Postcode Foundation

        Tinius Trust

        Wellspring Philanthropic Fund


        Bunu ortaya çıkartan ise gazeteci Ben Norton. Ben Norton Twitter hesabından yaptığı bilgi paylaşımında hiçbir ABD'li siyasetçinin belgelerde olmadığını yazdı: "Offshore banka hesaplarının "Pandora Belgeleri" listesinde ABD'li politikacıların sıfır olması ne büyük bir tesadüf. Sanırım hepsi saf ve yolsuzluktan arınmış!" Pandora belgelerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (IJIC) tarafından yayınlanmıştı. IJIC'nin, CIA tarafından kurulan ve kontrol edilen Ford Vakfı, Norveç, Soros, büyük teknoloji oligarkı Omidyar ve Amazon tarafından finanse edildiğini belirterek açıkça CIA ve Batı bağlantısını gözler önüne serdi.


        ABD'YE KARŞI OLANIN FİŞİ ÇEKİLİYOR
        Belgeleri genel olarak kendi ülkelerinde Amerikan işgaline direnenlere karşı olanların hazırladığı görülüyor.

        CIA, SOROD, OMIDYAR
        Pandora Belgeleri için çalışanların hepsinin ABD tarafından finanse edilen Nikaragua'daki Sandista karşıtı eylemcilerin olduğunu yazan Norton, aynı zamanda ICIJ'in Venezuela ortağı, CIA bağlantılı, Soros ve Omidyar tarafından finanse edilen, Chavez karşıtı internet sitesi armando.info ile de çalışıldığını belirtti. Belgelerde 1200 Venezuellalı varken sıfır ABD'li var. Ekibin içerisinde ABD merkezli 100 gazeteci varken hiçbir ABD'li politikacının listede olmaması dikkat çekiyor.

            YOLSUZLUK BAHANESİYLE YAPTIRIMIN YOLU AÇILIYOR
            Belgelerin açığa çıkartılmasındaki amacın, ABD'nin yasadışı yaptırımlarının önünün açılmasını söyleyen Norton, bunun için 'yolsuzluk' üzerinden bir alan yaratılmaya çalışıldığını vurguluyor. Norton açıkça, bu operasyonun bir gazetecilik faaliyeti olmadığını ve kanlı bir ablukayı haklı çıkarmak için ABD hükümeti destekli bilgi savaşı olduğunu yazdı.

            ABD'nin, Brezilya'da yaptığı gibi, istikrarsızlaştırma kampanyaları için "yolsuzlukla mücadele"yi kullanabileceklerini anladığını yazan Norton, "Biden, rejim değişikliği taktiği olarak yasal savaşı (hukuk) ikiye katlıyor. "Yolsuzlukla" mücadeleyi "ulusal güvenlik" önceliği olarak niteleyen bir not yayınladı.




            Üst düzey bir ABD'li yetkili, CIA'in yabancı hükümetleri istikrarsızlaştırmak için "yolsuzlukla mücadele"yi kullanacağını ima etti"             ifadelerini kullanarak sözde yolsuzlukla mücadeleyle bu yaptırımları kullanmaya çalıştığını vurguladı.



                NATO'nun arka bahçesi Atlantic Council'in Biden yönetiminin "yolsuzluk" silahını daha fazla kullanması gerektiği düşüncesi de Pandora belgelerine ilişkin söylentileri güçlendiriyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Boğaziçi’ndeki izinsiz gösteriye ilişkin gözaltında
                Haberler Dünya Gazeteci Ben Norton tek tek deşifre etti: Hiçbir ABD'liye dokunmayan Pandora belgelerinden CIA çıktı!
                    SON DAKİKA