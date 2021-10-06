Gazeteci Ben Norton tek tek deşifre etti: Hiçbir ABD'liye dokunmayan Pandora belgelerinden CIA çıktı!

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verileri kaynak göstererek dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait "gizli finansal bilgileri" kamuoyuyla paylaştı. "Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katılımıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile piyasaya sürüldü.
Yayınlanan belgelerde 35 mevcut ve eski devlet başkanın ve 300'den fazla kamu görevlisinin şirketlerine dair iddialar var. Bunlar arasında Ürdün Kralı Abdullah'ın İngiltere ve ABD'de 70 milyon sterlinlik mülk aldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkili olduğu gibi iddialar var.
Sızdırılan belgelere dayalı haberlerde adı geçen bazı liderlerle ilgili, haklarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalanlayan açıklamalar yapıldı.