Film gibi operasyon! Katar Afganistan Müzik Enstitüsü'nden 100'den fazla kişiyi Portekiz'e kaçırdı

Hollywood filmlerinden alışık olduğumuz kaçış sahnelerinin gerçeği bu kez Afganistan'da yaşandı. Başolllerde ise Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü ve Katarlı yetkililer var. Başkent Kabil'den 100'den fazla müzik öğrencisi ve öğretmeni nefes kesen bir operasyonla ülke dışına çıkarıldı.
KATAR ÖRGÜTLEDİ
Yönetimi ele geçiren radikal Taliban örgütünün ülkede müziği yasaklamasıyla gelecekleri ve kariyerleri tehlikeye giren, yarısı kız öğrenci ve kadın öğretmen olan 100'den fazla kişi Katar'ın organize ettiği bir operasyon ile Afganistan'dan güvenle çıkmayı başardı.
Fransız Haber ajansı AFP'nin haberine göre Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün Başkanı Ahmad Sarmast, 101 kişinin Katar tarafından ülkeden çıkarıldığını anlattı. Sarmast, operasyonun başarısının son ana kadar belirsiz olduğunu da vurguladı. Bu kişiler, önce küçük gruplar halinde havalimanına getirildi.