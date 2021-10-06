Film gibi operasyon! Katar Afganistan Müzik Enstitüsü'nden 100'den fazla kişiyi Portekiz'e kaçırdı

KATAR DEVREYE GİRDİ

Havalimanında görevli Taliban militanları, onları durdurup vizelerini sordu. Bunun üzerine Katar Büyükelçiliği yetkilileri devreye girdi. Sonrasında Taliban militanları, kadın ve kızların ülkeyi normalde yetkililere verilen 'geçici' hizmet pasaportları ile terk edemeyeceklerini söyledi.

Katarlı elçilik yetkilileri yeniden devreye girerek, bu sorunu da aşmalarını sağladı. Sonunda pek çoğu kadınlardan meydana gelen Zohra orkestrasından olmak üzere müzik öğrencileri ve öğretmenleri havayoluyla Katar'a vardı.