Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'alkolsüz bölge'nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı

Türkye'de kamu düzenini sağlamak adına hükümetin alkolle ilgili aldığı kararlarda başta CHP'liler olmak üzere bir kesim hop oturup hop kalkıyor. Bu kesimin ilk söylemi ise elbette "Laiklik elden gidiyor" oluyor.
Alkol yasakları, tüm dünyada oluğu gibi Avrupa'da da kamu düzenini sağlamak adına sık sık başvurulan bir yol. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu konudaki yasak genişletildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki "alkolsüz bölge"nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı. Kent merkezindeki turistik bölgeleri kapsayan yasağa yeni meydan ve caddeler eklendi.