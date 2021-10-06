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    • Dünya
    • 06.10.2021 14:06
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    • 06.10.2021 14:15
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    Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'alkolsüz bölge'nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı

    Türkiye'de olsa CHP'lilerin "laiklik elden gidiyor" diye hop oturup hol kalkacağı alkol yasağının Belçika'nın başkenti Brüksel'de hem kapsamı hem de süresi artırıldı.

    AA
    Türkiye’de olsa CHP’liler hop oturup hop kalkar

    Türkye'de kamu düzenini sağlamak adına hükümetin alkolle ilgili aldığı kararlarda başta CHP'liler olmak üzere bir kesim hop oturup hop kalkıyor. Bu kesimin ilk söylemi ise elbette "Laiklik elden gidiyor" oluyor.

    Alkol yasakları, tüm dünyada oluğu gibi Avrupa'da da kamu düzenini sağlamak adına sık sık başvurulan bir yol. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu konudaki yasak genişletildi.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki "alkolsüz bölge"nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı. Kent merkezindeki turistik bölgeleri kapsayan yasağa yeni meydan ve caddeler eklendi.

    Haftanın 7 günü 24 saat boyunca uygulanacak yasak, Şubat 2020'de yürürlüğe girmişti. İlk dönemde gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

        Yasaklı bölgede alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro. Bu karar şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.
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        Haberler Dünya Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'alkolsüz bölge'nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı
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