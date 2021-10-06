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    • Dünya
    • 06.10.2021 13:25
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    • 06.10.2021 13:25
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    Avrupa'da doğal gaz krizi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan son dakika açıklaması geldi

    Son dakika haberi... Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz ithalatçısı Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatının rekor düzeylere yakın olduğunu belirterek, “Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz.” dedi.

    Avrupa’da kriz! Kremlin’den son dakika açıklaması geldi

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde rekor düzeylere çıkan Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

    Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarındaki artışın çeşitli nedenlere bağlı olduğunu anlatan Peskov, "Bu nedenler arasında tüketimdeki artış, iklimsel gelişmeler ve yeraltı depolama tesislerinin eksik kullanımı bulunuyor." diye konuştu.

    Rusya'nın Avrupa piyasalarında yaşananlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Peskov, "Söz konusu nedenlerin hiçbirinin Rusya ile ilgilisi yok. Rusya'nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz. Yalnızca profesyonel olmayanlar, olup bitenlerin özünü anlamayan insanlar, bu gelişmelerle ilgili Rusya'dan bahsedebilir." ifadelerini kullandı.

    Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını sözleşmeler çerçevesinde yerine getirdiğine işaret eden Peskov, "Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekor düzeylere yakın bir seviyede. Biz, yeni uzun vadeli sözleşmeleri istişare etmeye hazır olduğumuzu da defalarca ifade ettik." dedi.

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    Haberler Dünya Avrupa'da doğal gaz krizi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan son dakika açıklaması geldi
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