ABD'de seri cinayetler işleyen ve filmlere konu olan "Zodiac Katili"nin kimliği tespit edildi.
Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubu, 1960'larda ABD'nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve "Zodiac Katili" olarak adlandırılan katilin kimliğini tespit ettiklerini açıkladı.
2018 YILINDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
"Case Breakers" adlı 40 kişilik ekip, yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz "Zodiac Katili"nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.
Gary Francis Poste'un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966'da güney California'da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı.
Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı ileri sürüldü.