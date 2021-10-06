Case Breakers, ellerinde bulunan Poste'a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI'a çağrıda bulundu.

Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966'da California'nın Riverside şehrinde işlenmişti.

Riverside Emniyet Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayetler Ünitesi ise Amerikan Fox News'a yaptığı açıklamada, Cheri Jo Bates cinayetinin Zodiac Katili tarafından işlenmediğine karar verdiklerini ve faili meçhullerle ilgili FBI'a başvurulması gerektiğini ifade etti.

37 CİNAYET İDDİASI

San Francisco'da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti.

Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü.

Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.