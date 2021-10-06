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    • Dünya
    • 06.10.2021 20:40
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    • 06.10.2021 20:42
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    ABD’de liseye silahlı saldırı! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... ABD’nin Texas eyaletindeki Timberview Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemere göre saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3’ünün öğrenci olduğu belirtilirken, 1 yaralının ise öğretmen olabileceği aktarıldı.

    İHA
    ABD’de liseye silahlı saldırı!

    ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Arlington'daki Timberview Lisesi'nde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

    3 ÖĞRENCİ 1 ÖĞRETMEN YARALANDI
    Yaralılardan 3'ünün öğrenci olduğu belirtilirken, 1 yaralının ise öğretmen olabileceği aktarıldı.

    Polis, yaralılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpkins olduğunu bildirdi.

    Polis, silahlı saldırının öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu yaşanmış olabileceği üzerinde dururken, saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

    Arlington Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Kolbye ise yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinde kurşun yarası olduğunu belirtti. Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.

    Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.

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