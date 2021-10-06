ABD sosyal medya devlerine savaş açtı: Kontrol edilemeyen güç oldular

İnternet ve teknoloji şirketlerinin ulaştıkları güç tartışılmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün yaşanan skandal, sosyal medya devlerini bir kez daha dünya basınının gündemine taşıdı. ABD merkezli Facebook şirketine 6 saat boyunca erişim sağlanamadı. Bunun yanı sıra Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'a da bağlantı kesildi. Yaşananlar ABD yönetimini bile rahatsız etti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
GENÇLER VURGUSU
Psaki, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı. Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongre'nin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" değerlendirmesinde bulundu. Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.
AÇIKLAMALARI TATMİN ETMEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının altı saat boyunca dünya çapında yaşadığı erişim problemi ilerleyen saatlerde giderildi. Ancak Facebook yönetiminin konu hakkındaki açıklamaları internet kullanıcılarını tatmin etmedi. Facebook "Sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı, kullanıcı bilgileri çalınmadı" açıklamasını yaptı.