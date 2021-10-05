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    Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü alamayınca herkes öfkelendi

    Türk bilim insanları Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, Corona’ya aşı buldu. Dünyanın umudu oldu! Ancak Nobel Jürisi, 2021 Nobel Tıp Ödülü’nü acı biberin etken maddesini kullanıp felce çare bulan iki ABD’liye verince herkes öfke doldu!

    Nobel

    Coronavirüs tüm insanlığı esir aldı. Dünya Covid 19'a çare ararken Türk profesörler Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, aşıyı bulduklarını açıkladı. Bu yıl herkes Türk çiftin Nobel Tıp Ödülü'nü kazanacağına kesin gözüyle baktı.

    Çünkü Almanya'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü, Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr.Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verilmişti. Ancak öyle olmadı.

    2021 Nobel Tıp Ödülü'nü ABD'li Yahudi bilim insanı David Julius ile Ermeni araştırmacı Ardem Patapoutian kazandı.

        KRONİK AĞRIYA ÇARE
        Karar herkesi şaşırttı. İkilinin sıcaklık algılama ve dokunma duyu reseptörlerine yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel'e layık görüldükleri açıklandı. İkili çalışmayı ise acı biber üzerinden yaptı.

        Julius ile Patapoutian, acı biberdeki genin nörobilim açısından tedavi edici özelliğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bunun da kronik ağrılar başta olmak üzere felç gibi hastalıklar için umut olacağı vurgulandı.

        Nobel Komitesi'nin aldığı karara ise sosyal medyada tepki yağdı:
        BATI yine iki yüzlü davrandı!


            NOBEL siyasi bir ödüldür.
            SANKİ onlar buldu aşıyı.


            ÖZLEM Türeci ile Uğur Şahin Türkiye'yi şikayet etselerdi ödülü alırlardı!
            ONLARIN ödülünü insanlık verdi nasılsa!
            İKİ yüzlülük Nobeli, Nobel Komitesi'ne verilsin!
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            Haberler Dünya Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü alamayınca herkes öfkelendi
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