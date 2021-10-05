Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü alamayınca herkes öfkelendi

Coronavirüs tüm insanlığı esir aldı. Dünya Covid 19'a çare ararken Türk profesörler Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, aşıyı bulduklarını açıkladı. Bu yıl herkes Türk çiftin Nobel Tıp Ödülü'nü kazanacağına kesin gözüyle baktı.
Çünkü Almanya'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü, Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr.Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verilmişti. Ancak öyle olmadı.
2021 Nobel Tıp Ödülü'nü ABD'li Yahudi bilim insanı David Julius ile Ermeni araştırmacı Ardem Patapoutian kazandı.