Uzay'daki Van Gölü fotoğrafı birinci olmuştu! Astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi

NASA'nın Artemis programının çok heyecan verici bir çalışma olduğunu ifade eden Oğuz, şunları söyledi:

"Apollo'dan beri yani 1972'de Ay uçuşundan beri yapılmamış bir şeyi tekrar yapacaklar. O da Ay'a insan göndermek. Bu senenin sonuna doğru insansız uçuşlar başlayacak. İlk olarak test uçuşu yapılacak ama 2023'te yörüngeye uçuşu, 2024'te Ay'a iniş yapılacak. Ay'ın yüzeyinde kalıcı iş yapma ve deneyler yapılması planlanıyor. Bunun ana sebeplerinden biri de 2030'ların sonu, 2040'lı yıllarda Mars'a yapılması düşünülen insanlı uçuşun denemelerini yapmak."

Sempozyum, 10 Ekim Pazar gününe kadar akşam saat 20.00 ile 20.40 arasında 4-14 yaş grubuna yönelik çevrim içi eğitimlerle devam edecek.