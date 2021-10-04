Uzay'daki Van Gölü fotoğrafı birinci olmuştu! Astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi

Eğitim Bilimleri Okulları'nca Uzay Haftası kapsamında çevrim içi yapılan "1. Online Uzay Sempozyumu"nda konuşan Oğuz, uzay alanında çalışmak isteyen gençlere bu alanda bilgi birikimi sağlamaları ve kendilerini yeterince geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, yabancı dil öğrenmenin de şart olduğunu anlattı.
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasının başta farkındalık adına önemli bir atılım olduğunu ve desteklediğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:
"TUA Başkanı Serdar Bey'le de görüşme imkanım olmuştu. Türkiye'ye tatile geldiğimde Sinop'ta denk geldik kendisiyle. Orada da testler yapıyordu. Bir de en büyük avantajı Türkiye'de uzay mühendisliğiyle ilgilenen gençlere alan açılmış olacak. Gençlere ilham verecektir. Uzay alanı öyle bir yarış ki bu işin uzmanlarıyla ciddi ciddi çalışarak ve ciddi bütçeler ayırarak devam edilmeli. Bütçeleri ciddi hale getirerek bunlara devam etmemiz gerekiyor ki diğer ülkelerle yarışalım."