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    • Dünya
    • 04.10.2021 12:40
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    • 04.10.2021 12:43
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    Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

    Son dakika haberine göre Nobel Tıp Ödülü, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla David Julius and Ardem Patapoutian'a verildi. İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.

    Nobel Tıp Ödülü’nün kazananı belli oldu

    Nobel Tıp Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi belli oldu.

    Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

    Komite, bilim insanlarının sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödülü kazandığını belirtti.

    NOBEL TIP ÖDÜLÜ
    1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

    İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.



    Nobel Tıp Ödülünün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.



        1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

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