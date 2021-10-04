İngiltere'de tedarik krizi patladı! Sessizliğini koruyan Kraliyet Ailesi’ne sert tepki...

Birleşik krallık, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance, TIR sürücüsü eksikliği yaşadı. Bu yüzden akaryakıt krizi patladı. Tedarik sıkıntısı nedeniyle marketler de payına düşeni aldı! Ürün taşınamayınca raflar boş kaldı. Londra'daki marketlerde raflara 'Coming soon' (Yakında gelecek) yazıları yazıldı. Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı vurgulandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Tüm bunlar olurken Buckingham Sarayı'ndan çıt çıkmadı. Üstüne üstlük tüm aile geçtiğimiz hafta James Bond'un galasında şov yaptı. Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı 'No Time to Die'ın galasına İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker katıldı. Bu manzara ise tepki topladı. İngiliz medyası ve kamuoyu Kraliyet Ailesi'ni krize sessiz kalmakla suçladı. Buckingham Sarayı'na sosyal medyadan tepki yağdı.
LONDRA'DAKİ ROYAL ALBERT HALL'DA YAPILDI
Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği filmin galasında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Düşes Camilla, Prens William ve Düşes Kate Middleton da katıldı.
Cambridge Düşesi Kate Middleton, James Bond'u canlandıran Daniel Craig bir bir süre sohbet etmişti.
Twitter;
Market rafları boş ama Bond Galası dolu!
Kraliçe hangi tarafta acaba.
Bu gidişle evimize yiyecek götüremeyeceğiz!
Kate marketleri de ziyaret etsin.