İngiltere'de tedarik krizi patladı! Sessizliğini koruyan Kraliyet Ailesi’ne sert tepki...





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Tüm bunlar olurken Buckingham Sarayı'ndan çıt çıkmadı. Üstüne üstlük tüm aile geçtiğimiz hafta James Bond'un galasında şov yaptı. Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı 'No Time to Die'ın galasına İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker katıldı. Bu manzara ise tepki topladı. İngiliz medyası ve kamuoyu Kraliyet Ailesi'ni krize sessiz kalmakla suçladı. Buckingham Sarayı'na sosyal medyadan tepki yağdı.