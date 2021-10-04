Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.10.2021 23:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 23:52
    ABONE OL

    Dünyayı sarsan iddia! Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı

    İnternet dünyasında büyük kaos! Medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesi dünyada ses getirdi. Milyonlarca insan uygulamalarda bağlantı sorunu yaşarken dijital kriz devam ediyor. Son olarak 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker Forumu'nda satıldığı iddia edildi. İşte haberin detayları....

    Dünyayı sarsan iddia! Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı

    Dünyayı sarsan internet krizi devam ediyor. Dünya çapında sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram'a Türkiye saati ile saat 19.00'dan itibaren erişim sağlayamıyor.

    DÜNYADA KRİZ

    Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı.

    Kesinti sırasında Facebook sayfasına girmeye çalışan kullanıcılar tarayıcının bağlantı hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında yeni mesaj ve içerikler görüntülenemiyor.

        Kesintinin nedeni henüz bilinmezken, Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşandığının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

        İDDİALAR KORKUNÇ

        1, 5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu. New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.

        Haberler sonrası şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.

        TWİTTER KURUCUSUNDAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

        "Facebook domaini (bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresi) satışa çıkarıldı" haberini alıntılayan Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adı için ne kadar ücret istendiğini sordu.

        Paylaşım saniyeler içinde viral oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Veri sızıntısı’ iddiası yalan çıktı!
        Haberler Dünya Dünyayı sarsan iddia! Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı
            SON DAKİKA