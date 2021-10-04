Dünyayı sarsan iddia! Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı

Dünyayı sarsan internet krizi devam ediyor. Dünya çapında sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram'a Türkiye saati ile saat 19.00'dan itibaren erişim sağlayamıyor.
DÜNYADA KRİZ
Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı.
Kesinti sırasında Facebook sayfasına girmeye çalışan kullanıcılar tarayıcının bağlantı hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında yeni mesaj ve içerikler görüntülenemiyor.