Rusya'da Bolşevik devriminden bu yana ilk defa kraliyet düğünü yapıldı

Rusya Federasyonu'nun görkemli kenti Saint Petersburg, tarihi bir düğüne ev sahipliği yaptı. Son Rus Çarı 2. Nikolay'ın soyundan gelen George Mihailoviç Romanov, İtalyan Rebecca Bettarini ile nikah kıydı.

104 yıl sonraki ilk düğün St. Isaac Katedrali'nde yapıldı. Avrupa'nın önde gelen aileleri de törene katıldı. İspanya'nın "anne" Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eşi Prenses Tılsım ile Bulgaristan'ın eski kralı da törene katılan konuklar arasındaydı.

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliğinin kuyruğunda Romanov Ailesi'nin altın rengi arması vardı. İşte bu büyülü düğüne en çok İngiliz medyası yer ayırdı. İngiliz yayın kuruluşları düğüne dair 200'den fazla fotoğraf yayınladı...

SON RUS ÇARIYDI

Hayatı filmlere ve kitaplara konu olan Romanov Ailesi'nin son temsilcisi Çar 2. Nikolay'dı. 2. Nikolay, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torunları arasındaydı. 1917'deki Bolşevik devrimiyle tahttan indirilip ailesiyle kurşuna dizildi. Cansız bedenleri 1979'da bulundu. Naaşlar, 1998'de St. Peter ve Paul Kalesi'ne defnedildi. 2000 yılında 2. Nikolai "aziz" ilan edildi. 2008'de de ailenin itibarı iade edildi.