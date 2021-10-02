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    • Dünya
    • 02.10.2021 12:20
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    • 02.10.2021 12:33
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    Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın deney sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

    Yeni tip koronavirüs salgınında aşılar tüm dünyada uygulanmaya devam ederken tedavide büyük bir aşama olan ilaçlar da geliştirilmeye devam ediyor. ABD'de geliştirilen ve deney aşamasında olan bir ilaç da Kovid-19'a karşı insanlığın umudu olacak gibi görünüyor. Yapılan testler sonucu ABD’li ilaç şirketi Merck geliştirdiği hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

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    Merck’in geliştirdiği ilacın deney sonuçları açıklandı!

    ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.


    YARI YARIYA AZALTIYOR
    Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

    Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

    Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.


    775 YETİŞKİN ÜZERİNDE YAPILDI
    ABD basınında yer alan haberlere göre, araştırma, hastalığın hafif ve orta şiddette seyrettiği ancak obezite, şeker ve kalp hastalıkları gibi başka sağlık sorunları nedeniyle Covid-19'u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin üzerinde yapıldı.

        Molnupiravir verilen hastaların yüzde 7,3'ü, 30 günün sonunda ya hastaneye kaldırıldı ya da yaşamını yitirdi. Plasebo alanlardaysa bu oran yüzde 14,1 olarak kaydedildi. Merck'ten yapılan açıklamada, ilacı alan denek grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmazken plasebo grubunda sekiz kişi hayatını kaybetti. Firmanın yayınladığı sonuçlar henüz bağımsız bilim kurullarınca değerlendirilmedi. Merck, sonuçların bir tıp kongresinde sunulmasının planlandığını kaydetti.

        Çalışmayı takip eden bağımsız tıp uzmanları grubu, ön sonuçların güçlü olması nedeniyle deneylerin erken durdurulmasını önerdi. Merck, bağımsız kurulun önerisinden önce son aşama deneyler için bin 500'den fazla hastanın katılımını sağlamayı planlamıştı. Sonuçları Cuma günü açıklanan deneylere Latin Amerika, Avrupa ve Afrika'dan hastalar katıldı. Deney kapsamındaki hastaların yüzde 10'unun ABD'de olduğu tahmin ediliyor.

        Merck'ün araştırma grubundan Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li, "Bu klinik deneyde ilacın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı. Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50'lik azalma, azımsanamayacak bir klinik etki anlamına geliyor" dedi.


        Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.


        ABD'DEN 1,7 MİLYON DOZ SATIN ALMA TAAHHÜDÜ
        Merck yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'yle (FDA) görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde verileri değerlendirmesi için FDA'e sunacaklarını belirtti. ABD, daha önce Covid-19 tedavisi için antiviral ilaç remdesiviri onaylamış ve bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmesine yardımcı olan üç antikor tedavisine acil kullanım onayı vermişti. Ancak bu tedavilerin damar yoluyla ya da hastane ve tıbbi kliniklerde iğne yapılarak uygulanması gerekiyor. Delta varyantı nedeniyle vakaların hızla arttığı son dönemde bu ilaçların tedarikinde de sıkıntılar yaşanıyor.

            ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, hastaların Covid-19 belirtileri ortaya çıkar çıkmaz kullanmaya başlayabileceği bir hapın geliştirilmesi için uzun zamandır çağrıda bulunuyordu. Onlarca yıl önce geliştirilen ve griple mücadelede etkili olan Tamiflu gibi ilaçlar, gelecekteki salgın dalgalarının kontrol altına alınmasında ve etkilerinin azaltılmasında kilit rol oynayacak çözümler olarak kabul ediliyor.

            ABD hükümeti, FDA onayı alması durumunda Merck'ün geliştirdiği Covid-19 ilacından 1 milyon 700 bin doz satın alma taahhüdünde bulundu. Başka ülkelerle de sözleşmeler yapan Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon doz imal edebileceğini bildiriyor. Ancak firma, ilacın fiyatını henüz açıklamadı.
            Pfizer ve Roche gibi ilaç firmaları da benzer ilaçlar üzerinde çalışıyor. Sonuçların gelecek hafta ve aylarda rapor edilmesi bekleniyor.

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            Haberler Dünya Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın deney sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
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