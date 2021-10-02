Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.



775 YETİŞKİN ÜZERİNDE YAPILDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, araştırma, hastalığın hafif ve orta şiddette seyrettiği ancak obezite, şeker ve kalp hastalıkları gibi başka sağlık sorunları nedeniyle Covid-19'u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin üzerinde yapıldı.