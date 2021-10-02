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    Cristiano Ronaldo İngiltere'de kriz yaşattı! Aşı karşıtları, 'Ronaldo aşı olmadı, biz de olmayız" diyor

    İngiltere’de aşı karşıtları, ‘Ronaldo aşı olmadı, biz de olmayız” açıklaması yaptı. Aşıyı savunanlar ise, “Hayır o aşı oldu ama açıklamadı” diye karşılık verdi...

    Bu durum aşılmaz

    Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 2. İngiltere macerasına müthiş başladı. 5 maçta 5 gol atan Ronaldo, Covid-19 aşı konusunda gündem oldu. İngiltere'deki aşı karşıtları, Cristiano Ronaldo'nun aşı olmadığını iddia ederek, "Ronaldo sağlığına çok dikkat ediyor. 1 yıl önce Covid oldu. Şimdi aşı olması gerekiyordu ama o aşıya inanmıyor" iddiasında bulundu. Aşıyı savunanlar ise Ronaldo'nun aşı olduğuna inanıyor.

    İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate de, bazı futbolcuların aşı olmadığını bu durumun soyunma odasında ciddi sıkıntılara neden olduğunu söyledi. İtalyanlar, Juventus'ta oynadığı dönemde aşıya teşvik için Ronaldo'yu reklamlarda oynatmak istemişti. Ancak Ronaldo teklifi kabul etmemişti.

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    Haberler Dünya Cristiano Ronaldo İngiltere'de kriz yaşattı! Aşı karşıtları, 'Ronaldo aşı olmadı, biz de olmayız" diyor
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