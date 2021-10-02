Cemal Kaşıkçı ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı! Biden'a tepki: Ne zaman sözünüzü yerine getireceksiniz?

Kaşıkçı'nın Suudi halkının en temel haklarına sahip olması için kalemini kullandığının altını çizen Cengiz, Kaşıkçı'yı harekete geçiren şeyin ise susturulanların sesi olmak olduğunu kaydetti.

BİDEN'A ÇAĞRI

Cengiz, Kaşıkçı katledildiğine Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğunu ve cinayete rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cezalandırılmadığını, Suudi Arabistan'a silah satışının devam ettiğini anımsatarak, "O dönem başkan adayı olan Biden, Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının adaleti hak ettiğini söyledi. Cemal'in boşuna ölmüş olmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.