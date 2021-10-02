Aliyev'den Paşinyan'a çağrı: Hazır olduğunda görüşelim

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Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, "Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız" dedi. Aliyev, "Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.

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