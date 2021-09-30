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    • Dünya
    • 30.09.2021 12:07
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    • 30.09.2021 12:11
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    SON DAKİKA! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e şok! Suçlu bulundu

    Son dakika haberine göre eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e şok! Suçlu bulundu

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

    SARKOZY HAKKINDAKİ İDDİALAR
    Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

    Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

    2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü. İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

    5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

    Sarkozy, 2020 yılında yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e şok! Suçlu bulundu
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