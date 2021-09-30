Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.10.2021 00:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2021 01:01
    ABONE OL

    Pentagon raporu: ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti

    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili rapor yayımladı. 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı bildirildi.

    AA
    ABD ordusunda 2020’de 580 asker intihar etti

    ABD ordusu kendini imha ediyor.

    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.

    Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

    Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

    2019'A GÖRE YÜZDE 19,2 YÜKSELDİ
    Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.

    Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi.

    "ENDİŞE VERİCİ"
    Rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Olympiakos’tan küstah ’İstanbul’ açıklaması!
    Haberler Dünya Pentagon raporu: ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti
        SON DAKİKA