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    • Dünya
    • 30.09.2021 08:52
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    • 30.09.2021 09:11
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    İşgalci İsrail güçleri yine Filistin'de kan döktü!

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında bulunan Berkin beldesinde bir Filistinlinin, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi. Haberin detayları...

    AA
    İşgalci İsrail güçleri yine Filistin’de kan döktü!

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Berkin beldesine baskın düzenlediği sırada Filistinli gençlerle aralarında çatışma çıktı. İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahale etti.

    Cenin'deki Halil Süleyman Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışma sırasında boynundan ve göğsünden gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

    İsrail güçlerinin 26 Eylül'deki baskınlarında da 2'si Berkin beldesinden olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirmişti.

    İsrail güçleri, arandığını iddia ettiği Filistinlileri gözaltına almak amacıyla sıklıkla Filistin kentlerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda Filistinlilerle aralarında çatışma çıkıyor.

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    Haberler Dünya İşgalci İsrail güçleri yine Filistin'de kan döktü!
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