Avrupa işi medeniyet! İtalya'da göçmenlere yardım eden eski belediye başkanı Domenico Lucano hapis cezası verildi





Mahkemenin kararı açıklamasından sonra basına konuşan ve karara tepki gösteren Lucano, "Diyecek sözüm yok. İnanılmaz bir hadise. Avukatlara dahi ödeyecek param yok. Hayatım boyunca ideallerimin peşinden koştum, mafya ile mücadele ettim, ülkemin olumsuz imajını kurtarmak için çalıştım. Adalet yok. Ben beraat bekliyordum. İşlemediğim suçlardan lekelendim." ifadelerini kullandı.

STK'LARDAN KARARA TEPKİ, ESKİ BAŞKANA DESTEK

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran "Mediterranea Saving Humans" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), "korkunç bir karar" olarak nitelediği kararın, ülkenin dayanışma kültürüne saldırı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca "Mimmo Lucano'nun yanındayız" mesajı paylaşıldı.

Bir diğer STK "Sea Watch Italy" de mahkumiyet kararı sonrası Lucano'nun yanında olduklarını belirtti.