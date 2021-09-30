ABD'de koronavirüs testine 54 bin dolar fatura çıktı!

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Travis Warner adlı kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için astronomik bir fatura geldi.

54 BİN DOLAR

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, Warner, Kovid-19 testlerinin zor bulunduğu 2020 yazında, SignatureCare adlı özel bir acil kliniğinde yaptırdığı test için 54 bin dolarlık fatura aldı.

Faturada, Warner'ın sağlık sigortası şirketinin fiyatı yaklaşık 17 bin dolara indirdiği ve tamamını ödediği belirtilmişti.

HATA KAYNAKLI

Borcu bulunmamasına rağmen faturayı kabul etmeyen Warner'ın sigorta şirketi ve sağlık kuruluşu ile yaptığı aylar süren görüşmeler sonucunda faturanın bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kaiser Aile Vakfı'nın (KFF) nisan ayında yayınladığı rapor, ülkede Kovid-19 testi için sağlık kuruluşlarının sigorta şirketlerine gönderdiği faturaların 20 ila 1419 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.

ABD'de Kovid-19 salgınının başında kabul edilen bir düzenlemeyle sağlık sigortalarının PCR testlerinin tutarını, katkı payını sigortalıya yansıtmadan ödemeleri gerekiyor.

Ancak ülkede, sağlık hizmeti veren kuruluşların sigortalardan talep edebilecekleri tutarlarda bir sınırlama bulunmuyor.

ASTRONOMİK FATURALAR SİGORTA PRİMLERİNE YANSIYOR

Sağlık sektöründe fiyat araştırmaları yapan Health Care Cost Institute'un Başkanı Niall Brennan, sağlık sektöründe tutar sınırlaması olmaması nedeniyle bazı sağlık kuruluşlarının işlemler için sigorta şirketlerine çok yüksek faturalar çıkardıklarını ve en basit işlemlerin bile ilkesiz kuruluşlarca kötü amaçla kullanılabildiğini ifade ediyor.

USC-Brookings Schaeffer Sağlık Politikaları İnisiyatifi Başkanı Loren Adler ise durumun yasal olduğunu belirterek, sigorta şirketlerinin sağlık kuruluşlarına ödemek zorunda kaldıkları astronomik rakamları prim olarak sigortalılara yansıttığını belirtiyor.

Bir araştırmaya göre, ABD'de faturalandırma hataları ve kötü niyetle çıkartılan astronomik faturalar, sağlık harcamalarının yüzde 3 ila 10'unu oluşturuyor.